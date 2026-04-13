Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Vento fa volare pannelli in campus universitario Bari, evacuati edifici

AA

BARI, 13 APR - Alcuni pannelli metallici di copertura di edifici dell'Università di Bari che si trovano all'interno del campus universitario si sono staccati a causa delle forti raffiche di vento di scirocco e sono volati per terra. Per questa ragione UniBa ha disposto l'evacuazione degli studenti e del personale. Un analogo provvedimento di evacuazione è stato disposto a scopo precauzionale dal Politecnico che ha sede all'interno dello stesso campus.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BARI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario