Vento fa volare pannelli in campus universitario Bari, evacuati edifici

BARI, 13 APR - Alcuni pannelli metallici di copertura di edifici dell'Università di Bari che si trovano all'interno del campus universitario si sono staccati a causa delle forti raffiche di vento di scirocco e sono volati per terra. Per questa ragione UniBa ha disposto l'evacuazione degli studenti e del personale. Un analogo provvedimento di evacuazione è stato disposto a scopo precauzionale dal Politecnico che ha sede all'interno dello stesso campus.