Vento fa cadere palma e muro a Trani, colpite auto ma nessun ferito

TRANI, 10 GEN - A causa delle forti raffiche di vento, una palma è caduta in piazza Libertà a Trani finendo su un'auto in transito. L'automobilista non ha riportato ferite ma un forte stato di ansia. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. In zona Castello, sempre a Trani, il muro di cinta della ex distilleria si è crollato per il vento, travolgendo tre auto parcheggiate. Anche in questo caso non ci sono stati feriti. Il Comune di Barletta ha disposto invece, a causa delle previsioni meteo che annunciavano una allerta gialla per vento, la chiusura del cimitero e dei giardini pubblici per motivi di sicurezza.