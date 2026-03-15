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Venti persone isolate nel Biellese dopo la maxi nevicata

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BIELLA, 15 MAR - Oltre un metro di neve è caduta tra ieri e oggi a Bielmonte, stazione sciistica di Biella. Una ventina di persone tra turisti, residenti e personale degli impianti, è rimasta isolata nella località. Entrambe le strade di accesso al comune sono infatti chiuse. E' stata convocata una riunione in prefettura per valutare la situazione. I tecnici della Provincia di Biella hanno confermato che la strada al momento non è percorribile. Oltre alla neve infatti si sono registrate alcune valanghe. Domani le valutazioni per far scendere i turisti in sicurezza.

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