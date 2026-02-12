Giornale di Brescia
Venti i Paesi al tavolo del pre-summit convocato da Merz e Meloni

BILZEN, 12 FEB - Oltre a Italia, Germania e Belgio - organizzatori dell'incontro - al pre-summit convocato prima del vertice Ue sulla competitività di Alden Biesen hanno partecipato Slovacchia, Ungheria, Polonia, Danimarca, Bulgaria, Lussemburgo, Finlandia, Croazia, Belgio, Cipro, Francia, Austria, Repubblica Ceca, Olanda, Romania, Grecia, Svezia. Presente anche la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Il vertice si è concluso da pochi minuti.

BILZEN

