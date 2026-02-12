Giornale di Brescia
Venti di burrasca su Sardegna, Sicilia e Calabria, onde fino a 9 metri

ROMA, 12 FEB - Il maltempo torna a flagellare Sardegna, Sicilia e Calabria con venti di burrasca, locali raffiche di tempesta e mareggiate violente che questa volta però colpiranno le coste occidentali. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it sottolineando che "in mare aperto sono previste onde fino a 9 metri di altezza, specie sul Basso Tirreno". Nelle prossime ore, a causa delle violente correnti di Maestrale e Ponente, i marosi si abbatteranno sulle coste nord ed ovest della Sardegna, sulla Sicilia tirrenica e occidentale e sulla Calabria tirrenica. Oltre a vento e mareggiate, non mancheranno forti piogge su Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Al Nord il meteo, invece, è in miglioramento, eccetto in Valle d'Aosta dove la neve continuerà a scendere copiosa. Domani avremo una tregua con meno pioggia e nubi, ma persisteranno mareggiate e venti di burrasca da ovest sulle isole Maggiori e sulla Calabria. Nel weekend di San Valentino i mari resteranno molto mossi o agitati e una nuova perturbazione porterà piogge diffuse e un netto calo termico. Prevista neve su Alpi, Prealpi e Appennino Settentrionale fino a 700-900 metri. Da domenica si registrerà un miglioramento al Nord e in Toscana, ma al Sud e sul versante adriatico il cielo resterà coperto con nevicate sugli Appennini a quote collinari. Nel dettaglio: - Giovedì 12. Al Nord: neve intensa sui confini alpini occidentali, ultimi piovaschi sul Triveneto. Al Centro: piovaschi in Toscana, maltempo sul Lazio, sull'Umbria, tanto vento. Al Sud: maltempo diffuso sulla fascia tirrenica, venti burrascosi su Isole Maggiori e Calabria. - Venerdì 13. Al Nord: soleggiato, ma ventoso. Al Centro: variabilità, venti forti. Al Sud: piogge sulla Calabria tirrenica, ventoso. - Sabato 14. Al Nord: maltempo. Al Centro: maltempo, venti forti. Al Sud: maltempo, venti forti. Tendenza: domenica neve a quote collinari sul versante adriatico centrale, prossima settimana ancora spesso instabile.

