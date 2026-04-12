Venti di burrasca e mareggiate al Sud, temporali al Nord e al Centro

ROMA, 12 APR - Una perturbazione attiva sul Mediterraneo occidentale si muove verso l'Italia, accentuando gradualmente l'instabilità che riguarderà, dalla serata odierna, il Nord-Ovest, per estendersi domani a buona parte del Centro. Venti in aumento al Sud, specie su Sicilia e Calabria, in estensione a Campania, Basilicata e Puglia. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi venti da forti a burrasca, con possibili raffiche di burrasca forte, su Sicilia e Calabria, in estensione a Campania, Basilicata e Puglia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Dalla tarda serata/notte precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Valle d'Aosta, in estensione a Lombardia occidentale, Emilia-Romagna, e dalla mattinata di domani su Toscana, Umbria e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica.