Ventenne ferita al torace a Torino, ipotesi rissa in un appartamento

TORINO, 05 MAG - C'è stata una rissa tra quattro o cinque giovani in un appartamento di via Borsi, nel quartiere Lucento di Torino, all'origine dei fatti che hanno portato al ferimento di una ventenne. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, anche dal racconto della giovane, i ragazzi si erano ritrovati nell'alloggio quando uno di loro avrebbe aggredito una giovane del gruppo, diversa dalla ventenne rimasta ferita. Durante la lite un altro ragazzo è rimasto contuso, ma non in modo grave. La ventenne si è invece ferita al torace durante la fuga, scavalcando il cancello dello stabile. L'intervento della polizia è avvenuto dopo una segnalazione per una rissa in strada. Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutte le dinamiche dei fatti.