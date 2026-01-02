Ventenne ferita a coltellate dall'ex fidanzato, non é in pericolo di vita

SAN GIOVANNI IN FIORE, 02 GEN - Una ragazza di 20 anni é stata ferita con alcune coltellate dall'ex fidanzato la scorsa notte nei pressi di un locale a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. Il responsabile, che ha 21 anni, é stato arrestato poco dopo dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e condotto in carcere. La giovane, che ha riportato ferite al volto ed al collo, é stata portata dal personale del 118 in un primo tempo nell'ospedale di San Giovanni in Fiore e successivamente trasferita a Cosenza. I medici, secondo quanto si é appreso, si sono riservati la prognosi ma la ragazza non é in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri, sotto le direttive della Procura della Repubblica di Cosenza, per ricostruire la dinamica dei fatti.