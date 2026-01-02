Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ventenne ferita a coltellate dall'ex fidanzato, non é in pericolo di vita

AA

SAN GIOVANNI IN FIORE, 02 GEN - Una ragazza di 20 anni é stata ferita con alcune coltellate dall'ex fidanzato la scorsa notte nei pressi di un locale a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. Il responsabile, che ha 21 anni, é stato arrestato poco dopo dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e condotto in carcere. La giovane, che ha riportato ferite al volto ed al collo, é stata portata dal personale del 118 in un primo tempo nell'ospedale di San Giovanni in Fiore e successivamente trasferita a Cosenza. I medici, secondo quanto si é appreso, si sono riservati la prognosi ma la ragazza non é in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri, sotto le direttive della Procura della Repubblica di Cosenza, per ricostruire la dinamica dei fatti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
SAN GIOVANNI IN FIORE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario