Ventenne denuncia stupro dopo un incontro in strada ad Alba

ALBA, 27 NOV - Un episodio di violenza sessuale è stato denunciato da una studentessa ventenne di Alba (Cuneo). Il fatto risale allo scorso 3 ottobre. Ieri si è tenuto l'incidente probatorio davanti al gip di Asti. La violenza, riferisce il quotidiano La Stampa, è avvenuta nell'abitazione dell'indagato, un magazziniere 35enne residente in un paese della provincia di Cuneo. L'uomo, ora accusato di violenza sessuale, risulterebbe essere già stato indagato in passato per reati connessi allo spaccio di droga. In casa sua i carabinieri hanno rinvenuto i vestiti della giovane e tracce ematiche sul lenzuolo, il 35enne sostiene però che il rapporto fosse consenziente. Intorno alle 21 la ragazza era stata trovata per strada, sconvolta e con i pantaloni abbassati, da alcuni passanti. Anche lei residente in paese dell'hinterland albese, aveva riferito di aver preso il pullman per recarsi a lezione quel pomeriggio e di aver incontrato l'uomo dopo essersi seduta su una panchina. Insieme avrebbero bevuto in un locale e poi si sarebbero recati a casa di lui. Dalla documentazione acquisita dalla procura di Asti si apprende che la giovane è affetta da disturbi psichiatrici, per i quali è seguita: è stata chiesta per questo una perizia psichiatrica. La procura contesta all'accusato anche l'inferiorità psichica conseguente all'alterazione alcolica della persona offesa.