Ventenne aggredita e violentata mentre raggiunge il parcheggio

PORDENONE, 13 GIU - Una ventenne pordenonese è stata violentata in una zona a ridosso del centro storico nella notte tra sabato e domenica. Ne dà notizia Il Gazzettino. Secondo una ricostruzione, la vittima, che lavora in zona, stava raggiungendo il parcheggio dove aveva lasciato l'auto. Era circa l'una di notte. Improvvisamente è stata avvicinata da un uomo che l'ha bloccata e ha abusato di lei. Le indagini dei carabinieri, sulla scorta della ricostruzione della ventenne, che è stata ricoverata in Pronto soccorso, sono focalizzate su una persona straniera. Al vaglio le telecamere della video sorveglianza, che avrebbero restituito alcune tracce per risalire all'autore del crimine.