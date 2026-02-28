Venezuela, scarcerati almeno otto prigionieri politici

ROMA, 28 FEB - Almeno otto prigionieri politici militari sono stati scarcerati in Venezuela. Lo riferisce - come riporta l'agenzia Efe - il presidente dell'Ong Foro Penal, l'avvocato Alfredo Romero, in un post su X. Tra i rilasciati ci sono Rocío Fernández, capitano dell'esercito bolivariano e appartenente al popolo indigeno wayuu, e Jesús Sifontes, tenente di corvetta della marina. "Entrambi erano stati arbitrariamente arrestati nell'agosto 2024, quando il Venezuela attraversava una crisi scoppiata dopo la contestata vittoria di Nicolás Maduro alle elezioni presidenziali di luglio dello stesso anno" sottolinea Foro Penal.