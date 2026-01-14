Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Venezuela, Rodríguez 'ricavi del petrolio destinati alla sanità'

AA

ROMA, 14 GEN - "I proventi della vendita di petrolio saranno destinati al recupero e alla ristrutturazione del sistema sanitario del Paese". Lo ha detto - come riporta l'agenzia Efe - la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, nonostante l'avvertimento degli Stati Uniti di controllare la vendita di greggio per un periodo "indefinito" e di depositare i ricavi di tali transazioni in conti amministrati da Washington. In un breve discorso trasmesso dal canale statale Vtv, Rodríguez ha detto che sta lavorando a un piano speciale per il settore sanitario, colpito da anni di crisi, e che il primo impegno è che ogni dollaro che entra in Venezuela dall'industria petrolifera e del gas sia destinato a soddisfare le esigenze del sistema sanitario.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario