Venezuela, Rodríguez 'ricavi del petrolio destinati alla sanità'

ROMA, 14 GEN - "I proventi della vendita di petrolio saranno destinati al recupero e alla ristrutturazione del sistema sanitario del Paese". Lo ha detto - come riporta l'agenzia Efe - la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, nonostante l'avvertimento degli Stati Uniti di controllare la vendita di greggio per un periodo "indefinito" e di depositare i ricavi di tali transazioni in conti amministrati da Washington. In un breve discorso trasmesso dal canale statale Vtv, Rodríguez ha detto che sta lavorando a un piano speciale per il settore sanitario, colpito da anni di crisi, e che il primo impegno è che ogni dollaro che entra in Venezuela dall'industria petrolifera e del gas sia destinato a soddisfare le esigenze del sistema sanitario.