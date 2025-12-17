Venezuela, 'con blocco petroliero Trump vuole rubare le nostre ricchezze'
ROMA, 17 DIC - Per il governo venezuelano l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump relativo al blocco totale delle petroliere soggette a sanzioni che entrano ed escono dal Paese sudamericano è una "grottesca minaccia". Lo riporta l'agenzia Efe. Secondo le autorità di Caracas "Trump intende imporre in modo assolutamente irrazionale un presunto blocco militare navale con l'obiettivo di rubare le ricchezze venezuelane".
