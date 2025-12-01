Venezuela, arrestato leader del principale sindacato nazionale

ROMA, 01 DIC - La polizia venezuelana ha arrestato il segretario generale della Confederazione dei Lavoratori del Venezuela (Ctv) e figura storica del movimento sindacale, José Elías Torres. La notizia è stata diffusa da alcune organizzazioni per i diritti umani, secondo cui l'arresto sarebbe avvenuto sabato nell'abitazione del sindacalista, dove gli agenti avrebbero effettuato anche una perquisizione. L'Osservatorio venezuelano di libertà sindacale ha denunciato sui social che "la Polizia nazionale bolivariana si è portata via Torres senza alcuna giustificazione", sostenendo che "non esiste alcun motivo per detenere un dirigente impegnato nella difesa dei diritti della classe lavoratrice". Anche l'Ong Provea ha condannato la detenzione, parlando di "criminalizzazione dei lavoratori" e di un "nuovo attacco alla libertà sindacale in Venezuela". Torres, direttore generale della Ctv dal 2016, ha dedicato decenni alla tutela dei diritti dei lavoratori e negli ultimi anni ha più volte sollecitato il governo venezuelano riforme per aggiornare salari e condizioni contrattuali di milioni di dipendenti pubblici e privati, fermi dal 2022. L'arresto si inserisce in un contesto di crescenti tensioni politiche e sociali. Da mesi diverse organizzazioni denunciano un modello ricorrente di arresti arbitrari e casi di sparizioni forzate, in un clima che continua a restringere gli spazi democratici nel Paese. La Ong Foro Penal segnala la presenza di almeno 884 "prigionieri politici", mentre una missione indipendente delle Nazioni Unite ha recentemente avvertito di un'intensificazione della persecuzione contro oppositori, attivisti e leader sociali.