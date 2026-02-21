Giornale di Brescia
Venezuela: amnistia concessa a 379 prigionieri politici

CARACASA, 21 FEB - La giustizia venezuelana ha concesso la libertà a 379 prigionieri politici in seguito all'adozione di una legge di amnistia promossa dal governo ad interim. Lo ha annunciato il deputato che presiede la commissione incaricata del processo. "La Procura ha presentato richieste di amnistia ai tribunali competenti per un totale di 379 persone", ha dichiarato Jorge Arreaza in un'intervista televisiva. "Queste persone - ha aggiunto - saranno rilasciate e amnistiate tra stasera e domani mattina".

