Venezuela, aerei militari Usa in sorvolo sul mar dei Caraibi

ROMA, 25 NOV - Diversi aerei militari statunitensi hanno sorvolato lunedì le acque dei Caraibi tra la costa del Venezuela e l'isola di Curaçao, che distano circa 65 chilometri l'una dall'altra. E' quanto - come riporta l'agenzia Efe - si può vedere sul sito di monitoraggio dei voli FlightRadar24. In dettaglio è stato registrato il passaggio di almeno un bombardiere B-52, due caccia F/A-18 e un E-2, un velivolo di allerta precoce e controllo delle operazioni. Questo 'traffico' coincide con le cancellazioni di voli da parte delle compagnie aeree internazionali, dopo che sabato scorso l'Amministrazione Federale dell'Aviazione degli Stati Uniti ha esortato a "prestare la massima attenzione" durante i sorvoli del territorio venezuelano. Da quel giorno almeno 22 voli in partenza da Caracas sono stati cancellati.

Argomenti
ROMA

