Venezia, Tesserin lascia ruolo di Primo Procuratore di S. Marco

VENEZIA, 27 MAR - Carlo Alberto Tesserin lascia il ruolo di Primo Procuratore di San Marco, a Venezia. Lo aveva annunciato nei mesi scorsi lo stesso Tesserin, adducendo ragioni di salute, dopo tre mandati. La Procuratoria di occupa della gestione e conservazione della Basilica di San Marco. "Con vivo rammarico ho appreso la notizia delle dimissioni pur comprendendo i motivi che lo hanno portato a tale decisione - commenta il Patriarca Francesco Moraglia - .Si tratta di motivi di salute che non gli consentono di continuare questo impegnativo compito, svolto sempre al meglio". Moraglia ricorda, in particolare, "la sua tempestiva presenza in Basilica, fin dalle prime ore della notte, in occasione dell'Acqua Granda del 12-13 novembre 2019". A Tesserin il Patriarca esprime il suo personale ringraziamento e quello della Chiesa "per la passione, la competenza e l'impegno diuturno con cui si è speso per custodire e restaurare la Basilica Patriarcale di San Marco, emblema di Venezia nel mondo".