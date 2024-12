Venezia, la stazione con nuovi varchi per la sicurezza

VENEZIA, 15 DIC - Contro borseggiatori e malfattori da oggi a Venezia la stazione di Santa Lucia ha le barriere di accesso. Si arriva alle banchine dei treni solo con il biglietto e con questo vengono bloccati possibili intrusi. L'accesso ai binari è stato quindi consentito esclusivamente ai viaggiatori in possesso di regolare titolo di viaggio, che deve essere esibito al personale di controllo prima di oltrepassare il relativo varco. Da oggi sono diventati operativi quattro varchi, costituiti da barriere mobili: tre nell'area coperta, che serve i binari dall'1 Nord al 14 e uno nell'area scoperta, che serve i binari dal 15 al 22. L'accesso alla Sala Blu, dedicata ai passeggeri a ridotta mobilità, è rimasto libero. Personale specializzato di Rete Ferroviaria Italiana, di Grandi Stazioni Rail e di FS Security è presente agli accessi, con il compito di supportare, monitorare e indirizzare i flussi dei passeggeri e l'area di stazione. Plauso per l'iniziativa arriva dalle associazioni veneziane contro il degrado e il fenomeno del borseggio particolarmente 'vivace' come in tutte le grandi città ad alta valenza turistica.