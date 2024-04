Venezia, in vendita dai tabaccai bollino contributo d'accesso

VENEZIA, 23 APR - Venezia 'arriva' nelle tabaccherie. Nel senso che in tutte le tabaccherie PuntoLis di tutta Italia sarà possibile prenotare e pagare in anticipo il contributo d'accesso al centro storico della città, che scatterà in via sperimentale da 25 aprile. Lo annunciano la Federazione Italiana Tabaccai e Vela spa, società del Gruppo Avm incaricata dal Comune di Venezia per le attività di comunicazione e vendita del contributo di accesso. Grazie all'accordo tra Vela e Servizi in Rete 2001 - società della Federazione Tabaccai - in tutte le oltre 30.000 tabaccherie PuntoLis italiane i turisti che intendono prenotare una visita nella città sulla laguna dei 29 giorni dell'anno contrassegnati da bollino rosso, potranno acquistare comodamente e in anticipo il ticket, in un'ottica di semplificazione dei servizi al cittadino. Il contributo di accesso, al costo di 5 euro giornalieri, ricorda Vela spa, sarà richiesto ai visitatori che non ricadono nei casi di esclusione ed esenzione individuati dal Comune di Venezia, identificati solo a titolo esemplificativo come i visitatori giornalieri che non soggiornano in strutture del territorio comunale o che non sono residenti in Veneto.