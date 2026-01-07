Veneto nella morsa del gelo, -22 gradi sulla Piana di Marcesina

VENEZIA, 07 GEN - Per il Veneto, quella appena trascorsa è stata una notte di gelo, con la colonnina sotto lo zero in ampie zone del territorio regionale. La colonnina è scesa ai minimi come di consueto nella Piana di Marcesina (Vicenza), dove è arrivata a toccare -22,3 gradi. L'altra località storicamente fredda, la Torbiera di Pian Cansiglio, nel Bellunese, si è fermata a -18,8. Ai 3.256 metri della Marmolada si sono segnati 21,5 gradi sotto lo zero. Tra i centri abitati le temperature più basse si registrano ad Asiago (Vicenza), con -14,9 gradi e Santo Stefano di Cadore (Belluno) con -14. Tra i capoluoghi il più freddo è Belluno (-10,6) ma restano abbondantemente sotto lo zero anche Vicenza (-6,4) e Verona (-4,6), seguite da Padova (-2,6), Treviso (-2,4) e Rovigo (-1,4). A cavallo dello zero Venezia, mentre nell'area metropolitana Jesolo, che ieri ha visto le spiagge imbiancate per la prima volta da anni, resta sotto (-1,8).