Venerdì torna a Casa Cervi la 'pastasciutta antifascista'

BOLOGNA, 23 LUG - Si rinnova venerdì, a Casa Cervi di Gattatico (Reggio Emilia), la tradizione della 'pastasciutta antifascista'. L'iniziativa commemora ciò che avvenne nel vicino paese di Campegine il 25 luglio 1943, quando il gran consiglio del fascismo votò l'ordine del giorno Grandi facendo cadere il governo, con l'arresto di Mussolini: i sette fratelli che pochi mesi dopo sarebbero stati uccisi dai nazi-fascisti diventando uno dei simboli della Resistenza italiana, organizzarono una festa, offrendo agli abitanti della zona una pastasciutta per festeggiare l'evento. L'iniziativa, come ogni anno, è organizzata a Casa Cervi dall'Istituto Alcide Cervi. La festa si terrà venerdì a partire dalle ore 18 e proseguirà fino a tarda sera con musica, teatro, confronti e dibattiti. A cena, la pastasciutta è offerta a tutti, oltre alla pasta saranno disponibili a prezzi contenuti altri prodotti locali. L'ingresso è libero e non occorre prenotazione. Le offerte raccolte durante la Festa saranno devolute a Emergency per sostenere la popolazione di Gaza.