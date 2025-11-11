Venduto per 25 milioni di dollari il diamante 'Blu Mellon'

GINEVRA, 11 NOV - Il "Mellon Blue", un diamante blu intenso da 9,51 carati incastonato in un anello, è stato venduto martedì a Ginevra per oltre 25 milioni di dollari, un prezzo in linea con le stime iniziali per una pietra di "purezza eccezionale". Lo ha annunciato Christie's. Il diamanete era stato stimato dalla casa d'aste tra i 20 e i 30 milioni di dollari. È stato aggiudicato a 17,4 milioni di franchi svizzeri, per un prezzo finale di 25.592.269 dollari tasse incluse, secondo Christie's. La stessa pietra, allora nota come "Zoe Diamond", è stata venduta per 32,6 milioni di dollari da Sotheby's a New York nel 2014, stabilendo i record mondiali dell'epoca per un diamante blu e per il prezzo al carato. La pietra è appartenuta per decenni a Rachel Lambert Mellon, meglio conosciuta come "Bunny" Lambert Mellon (1910-2014), orticoltrice, filantropa e collezionista d'arte americana. All'epoca, la pietra era montata come pendente. Bunny Mellon è particolarmente nota per aver riprogettato il Roseto della Casa Bianca nel 1961 su richiesta del presidente John F. Kennedy. Il prezzo più alto mai raggiunto da Christie's per un diamante blu intenso è stato fissato a Ginevra nel 2016, quando il "Oppenheimer Blue" (14,62 carati) è stato venduto per 57,5 ;;milioni di dollari.