Vaticano, il sesso unisce coniugi, non solo procreazione

CITTÀ DEL VATICANO, 25 NOV - "La monogamia non è semplicemente l'opposto della poligamia. È molto di più, e il suo approfondimento permette di concepire il matrimonio in tutta la sua ricchezza e fecondità. La questione è intimamente legata al fine unitivo della sessualità, che non si riduce a garantire la procreazione, ma aiuta l'arricchimento e il rafforzamento dell'unione unica ed esclusiva e del sentimento di appartenenza reciproca". Lo afferma la Nota sulla monogamia del Dicastero della Dottrina della Fede, firmata dal Prefetto, il cardinale Victor Manuel Fernandez, e approvata da Papa Leone.