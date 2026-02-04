Vasto incendio nel Catanzarese, distrutti 3 negozi e famiglie evacuate

SOVERIA MANNELLI, 04 FEB - Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato stasera a Soveria Mannelli, nel Lametino (Catanzaro) coinvolgendo tre negozi che sono andati distrutti. Il rogo, secondo le prime indicazioni, potrebbe essere di natura accidentale. Le fiamme hanno colpito tre negozi sulla centrale corso Garibaldi. Si tratta di tre negozi andati completamente distrutti. Si tratta di un laboratorio tessile, un fioraio e un'attività per la vendita di prodotti di varia natura, una sorta di emporio. Ingenti i danni. Tanta la paura anche tra i residenti delle abitazioni vicine con diverse famiglie evacuate a scopo precauzionale ed ospitate da amici e parenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lamezia Terme. In corso anche gli accertamenti per stabilire la causa esatta dell'incendio.