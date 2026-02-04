Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Vasto incendio nel Catanzarese, distrutti 3 negozi e famiglie evacuate

AA

SOVERIA MANNELLI, 04 FEB - Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato stasera a Soveria Mannelli, nel Lametino (Catanzaro) coinvolgendo tre negozi che sono andati distrutti. Il rogo, secondo le prime indicazioni, potrebbe essere di natura accidentale. Le fiamme hanno colpito tre negozi sulla centrale corso Garibaldi. Si tratta di tre negozi andati completamente distrutti. Si tratta di un laboratorio tessile, un fioraio e un'attività per la vendita di prodotti di varia natura, una sorta di emporio. Ingenti i danni. Tanta la paura anche tra i residenti delle abitazioni vicine con diverse famiglie evacuate a scopo precauzionale ed ospitate da amici e parenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lamezia Terme. In corso anche gli accertamenti per stabilire la causa esatta dell'incendio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
SOVERIA MANNELLI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario