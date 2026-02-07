Giornale di Brescia
Vasto incendio in un'azienda agricola nel Pordenonese

TRIESTE, 07 FEB - Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio a Caneva (Pordenone) all'interno del deposito di un'azienda agricola, coinvolgendo circa 500 rotoballe di fieno. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone, con squadre provenienti dai distaccamenti di Sacile e Maniago, supportate da autobotti e autopompe della sede centrale di Pordenone, dal distaccamento di Gaiarine (Treviso), da mezzi del comando di Treviso e da un'autobotte kilolitrica proveniente dalla base Usaf di Aviano. In arrivo anche un'ulteriore autobotte kilolitrica dal comando dei Vigili del fuoco di Gorizia. L'intervento è mirato allo spegnimento delle fiamme e al contenimento del rogo per evitare la propagazione ad altre strutture adiacenti, dove sono presenti anche alcuni animali.

TRIESTE

