Vasco Rossi annuncia un evento da oltre mezzo milione di persone

MODENA, 17 APR - Vasco Rossi, celebrando il Modena Park, annuncia sui social un evento da oltre mezzo milione di persone per il cinquantesimo anniversario dall'inizio della sua carriera, che cadrà il prossimo anno. "Non mi chiedete di rifarlo - scrive il rocker modenese riferendosi al Modena Park del 2017 - Per il cinquantesimo anniversario dall'inizio della storia voglio fare una festa diversa per molte più persone, oltre 500mila e che duri più di una notte. Stiamo cercando il locale". Un messaggio criptico quello di Vasco, che è però bastato a mandare in visibilio i suoi tanti fan sul web. L'annuncio è giunto oggi in un post dal titolo 'Modena Park è stato un evento unico e irripetibile' nel quale lo stesso rocker ha ricordato il leggendario concerto.