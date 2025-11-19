Varsavia chiude l'ultimo consolato consolato russo in Polonia

ROMA, 19 NOV - Il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski ha affermato che, in risposta al sabotaggio ferroviario, la Polonia ritirerà il consenso - di fatto chiuderà - l'ultimo consolato russo rimasto in Polonia nella città di Danzica, nel nord. Il ministro ha definito gli incidenti "un atto di terrorismo sponsorizzato dallo Stato" da parte della Russia, aggiungendo che "la chiara intenzione era quella di causare vittime umane". Lo scrive il Guardian. I due precedenti consolati, a Poznań e Cracovia, erano stati chiusi in risposta a precedenti episodi di sabotaggio, che la Polonia sostiene siano stati ispirati dalla Russia.