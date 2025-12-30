Varsavia, alle 11 una riunione dei leader europei sull'Ucraina
VARSAVIA, 30 DIC - I leader europei si riuniscono oggi alle ore 11 italiane per discutere della guerra in Ucraina, ha annunciato un portavoce del governo polacco. "Il primo ministro Donald Tusk prenderà parte a un altro incontro dei leader europei sul tema dell'Ucraina", ha scritto il portavoce del governo Adam Szlapka su X.
