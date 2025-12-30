Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Varsavia, alle 11 una riunione dei leader europei sull'Ucraina

AA

VARSAVIA, 30 DIC - I leader europei si riuniscono oggi alle ore 11 italiane per discutere della guerra in Ucraina, ha annunciato un portavoce del governo polacco. "Il primo ministro Donald Tusk prenderà parte a un altro incontro dei leader europei sul tema dell'Ucraina", ha scritto il portavoce del governo Adam Szlapka su X.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
VARSAVIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario