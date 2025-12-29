Varchi e metal detector per concerto di Capodanno a Roma, attesi in 40mila

ROMA, 29 DIC - Massima attenzione al tradizionale concertone al Circo Massimo, ma anche a strade e piazze della Capitale dove abitualmente si riversano migliaia di persone per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Roma Capitale punta sul triplo concertone con Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai sul palco al Circo Massimo in attesa della mezzanotte. Ci sarà anche la squadra italiana di taekwondo con uno "spettacolo di sport" e l'intrattenimento musicale di Dimensione Suono Roma con un djset, fino a oltre l'una. Nella Capitale è pronto il piano sicurezza in vista del Capodanno. Sono oltre 40mila le persone attese per la notte di San Silvestro al Circo Massimo dove verranno predisposti varchi d'accesso per i controlli, muniti anche di metal detector. Sotto la lente anche le piazze principali del centro storico, fermate della metro e stazioni ferroviarie. Rafforzate le misure di vigilanza nelle zone di assembramento, sedi istituzionali e attorno agli obiettivi sensibili. In arrivo, inoltre, le consuete ordinanze con limitazioni per l'uso di botti e vetro nelle zone sensibili. Le misure, messe a punto dalla Questura, interesseranno tutti gli eventi che si svolgeranno sia a Roma che provincia.