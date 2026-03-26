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Vanno a Sharm e lasciano soli i 5 figli minori, allontanati da famiglia

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TRIESTE, 26 MAR - Sono partiti per una vacanza a Sharm el-Sheikh, abbandonando i cinque figli, tutti minorenni, a casa da soli. Ad accorgersi che in quella famiglia stava succedendo qualcosa di anomalo, probabilmente attraverso i racconti di uno dei bambini, è stata un'insegnante, che ha segnalato il caso ai Servizi sociali del Comune. Dopo un sopralluogo con la polizia locale sono quindi state attivate le misure di protezione e bambini e ragazzi sono stati trasferiti in una comunità. E' successo a Trieste. A riportare la vicenda è Il Piccolo. I due genitori, in occasione del compleanno di lei, erano partiti per una vacanza sul Mar Rosso lasciando i figli a casa da soli. Nei giorni successivi avevano anche pubblicato foto dal mare sui loro profili social. Una volta attivati i Servizi sociali e le procedure di sicurezza, i cinque minorenni sono stati trasferiti in un primo momento all'Irccs materno infantile Burlo Garofolo per verificare che stessero bene. Contemporaneamente è stata inviata un'informativa alla Procura dei minori ed è stata avviata, da parte dei Servizi sociali, la ricerca di una comunità idonea ad accoglierli. I genitori sono stati informati di quanto stava accadendo. Dei cinque minorenni i più piccoli frequentano la primaria, il più grande un istituto superiore. Sono stati ospitati tutti insieme in una comunità del territorio. Ai genitori è garantita la possibilità di vederli. Gli organi competenti mantengono il massimo riserbo. L'assessore comunale alle Politiche sociali, Massimo Tognolli, riferisce che è stato "messo in atto un percorso genitoriale per fare in modo che si creino, quanto prima, i presupposti affinché la famiglia si ricongiunga e in primo piano restano la sicurezza e la serenità dei minori". Nell'abitazione sono stati trovati anche animali domestici, per i quali il Comune ha trovato strutture adeguate a garantire loro cure e sicurezza.

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