Vannacci, voci su interessati al mio ipotetico partito, la paura fa 90

ROMA, 02 FEB - "Mancano solo Ilaria Salis, Mimmo Lucano e Sumahoro. Dopo Renzi, ora anche il M5s! Di questo passo i giornali di Angelucci ci diranno che, nel mio tutto ipotetico nuovo partito, sono pronto a prendere come portavoce Luxuria, come responsabile della sicurezza Ilaria Salis e come tesoriere Mimmo Lucano. Sumahoro sarebbe naturalmente ministro dell'Agricoltura. La paura fa 90!". Lo scrive su Facebook l'europarlamentare della Lega e vicesegretario Roberto Vannacci, commentando un articolo de Il giornale "I grillini delusi flirtano con Vannacci". In un altro post Vannacci insiste sulla remigrazione che difende, citando l'articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti umani: "1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese". E conclude: "Non esiste il dovere di accoglienza; ogni essere umano su questa terra ha un proprio paese: non siamo figli della terra e dell'umanità; facilitare e indurre il rimpatrio nel proprio paese vuol dire promuovere la carta alla base dei diritti umani".