Vannacci verso l'ingresso nel gruppo di AfD, martedi l'annuncio

BRUXELLES, 19 FEB - L'eurodeputato e fondatore di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, sarebbe in procinto di annunciare il passaggio al gruppo dell'Europa delle nazioni sovrane all'Eurocamera, la famiglia europea dell'ultradestra tedesca dell'Alternative für Deutschland. È quanto si apprende a Bruxelles. Il gruppo avrebbe già prenotato la sala per una conferenza stampa il 24 febbraio alle 9.30. Dal programma risulta che, oltre a Vannacci, interverranno il presidente del gruppo, René Aust, e l'eurodeputato polacco Stanislaw Tyszka.