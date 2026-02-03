Vannacci, proseguo la mia strada da solo, Futuro nazionale è realtà

ROMA, 03 FEB - "Inseguo un sogno, e vado lontano. Futuro nazionale. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l'Italia". Lo scrive sui suoi social Roberto Vannacci pubblicando il simbolo di Futuro nazionale. "Farla tornare - prosegue - un Paese sovrano, sicuro, libero, sviluppato, prospero ed esclusivo. Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci. Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori. Da oggi Futuro Nazionale è una realtà".