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Vannacci, oltre 12.000 iscritti a Futuro Nazionale in solo quindici giorni

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MONTECATINI TERME (PISTOIA), 15 MAR - "Ad oggi, 15 marzo, abbiamo superato i 12.000 iscritti, le iscrizioni le abbiamo aperte per ora solo on line e con pagamento digitale il 1 marzo, sono quasi 1.000 iscritti il giorno". Lo ha detto Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale dopo aver concluso a Montecatini Terme il primo spettacolo dedicato alla remigrazione. Vannacci ha inoltre annunciato che l'assemblea costituente del partito "si terrà il 13 e 14 giugno a Roma".

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