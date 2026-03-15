Vannacci, oltre 12.000 iscritti a Futuro Nazionale in solo quindici giorni

MONTECATINI TERME (PISTOIA), 15 MAR - "Ad oggi, 15 marzo, abbiamo superato i 12.000 iscritti, le iscrizioni le abbiamo aperte per ora solo on line e con pagamento digitale il 1 marzo, sono quasi 1.000 iscritti il giorno". Lo ha detto Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale dopo aver concluso a Montecatini Terme il primo spettacolo dedicato alla remigrazione. Vannacci ha inoltre annunciato che l'assemblea costituente del partito "si terrà il 13 e 14 giugno a Roma".