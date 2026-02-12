Vannacci, nel centrodestra nel 2027 si vedrà, pronto a correre anche da solo

ROMA, 12 FEB - "Interlocuzioni ne ho un po' con tutti. Non le ho formalmente nel senso che non c'è stato un incontro formale tra me e un rappresentante del partito Fdi per discutere del futuro di quella che sarà la mia azione politica, però parlo con tutti". Lo ha detto Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, ospite a Start su Sky TG24 rispondendo alla domanda se siano in corso interlocuzioni con il partito di Giorgia Meloni. "Non è che mi colloco all'interno della coalizione perché bisogna essere invitati ma in questo momento sto supportando il governo di centrodestra con il sì al voto di fiducia ma mi sto ponendo in maniera critica rispetto all'invio di armi verso l'Ucraina. Questa è la collocazione del mio partito. Se sarò o meno all'interno della coalizione lo vedremo all'approssimarsi delle politiche del 2027. Dovranno essere fatte delle scelte e dovranno essere fatte a più teste e questo definirà la geometria delle politiche del 2027. Qualora non fosse consentito ma certamente corro anche da solo, non c'è nessun problema", ha concluso.