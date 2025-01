Vannacci,mai parlato di liste "mondo al contrario" alle elezioni

ROMA, 06 GEN - "Mai detto che il marchio 'Il mondo al contrario' comparirà nelle liste delle regionali, né ad altre elezioni. Durante l'intervista ho specificato che noi - come Lega - alle regionali ci saremo e saremo determinanti e che dobbiamo discutere il modo più efficace per raggiungere i risultati. Infatti ho detto 'vedremo il modo di presentare la nostra formazione, della Lega, nel modo più efficace possibile in Toscana dove ci saremo e saremo influenti'". Lo dichiara Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega.