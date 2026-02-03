Vannacci lascia il Gruppo dei Patrioti per l'Europa al Parlamento europeo

BRUXELLES, 03 FEB - Roberto Vannacci non è più membro del Gruppo dei Patrioti per l'Europa al Parlamento europeo, la formazione che ospita, oltre alla Lega, il Rassemblement National di Marine Le Pen. La decisione segue il suo abbandono della Lega, rendendo la sua permanenza incompatibile con la struttura politica del gruppo. Lo fanno sapere dalla delegazione della Lega. Il Gruppo dei Patrioti sottolinea che la Lega resta un partito partner a pieno titolo all'interno della famiglia politica dei Patrioti, a livello europeo e che la cooperazione con la Lega prosegue invariata.