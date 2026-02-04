Giornale di Brescia
Vannacci, il traditore è Salvini, dalle armi a Kiev alla legge Fornero

ROMA, 04 FEB - «Io sleale? E' stato Matteo Salvini, o meglio il suo partito, nel quale ero, che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti quando si tratta di votarli va in un'altra direzione. Non solo sulle armi all'Ucraina, ma anche sui princìpi di famiglia, e sulla legge Fornero. Salvini è quello che per anni ha detto che andava demolita invece poi china il capo, si mette in posizione prona in una coalizione che invece la promuove e la conferma". Così Roberto Vannacci in un colloquio con Repubblica. "E' Salvini che ha tradito le promesse in qualche modo", aggiunge.

Argomenti
ROMA

