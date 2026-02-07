Giornale di Brescia
Vannacci, Futuro Nazionale è nato stamattina, registrato lo statuto

GENOVA, 07 FEB - Il partito del generale Roberto Vannacci "è nato stamattina, ha emesso il primo vagito da un notaio di nostra scelta e già è un grande successo". Lo ha detto il fondatore di Futuro nazionale Roberto Vannacci, a margine di un incontro a Chiavari. "Il simbolo per la registrazione è stato depositato il 24 gennaio scorso - ha detto -. Oggi abbiamo registrato lo statuto del partito presso il notaio"

GENOVA

