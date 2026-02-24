Vannacci entra ufficialmente nell'Ens, gruppo dell'ultradestra del AfD

BRUXELLES, 24 FEB - Il Generale Roberto Vannacci entra ufficialmente nel gruppo Esn, la famiglia sovranista fondata dall'AfD, lo annuncia il capogruppo Rene Aust, in conferenza stampa a Bruxelles. "E' un onore, mi riconosco totalmente nei principi e ideali di questo gruppo", ha aggiunto Vannacci in conferenza stampa.