Vandalizzata la targa di Pinelli a Milano, è la terza volta

MILANO, 18 GIU - E' stata di nuovo danneggiata la targa dedicata a Giuseppe Pinelli in piazzale Segesta a Milano, vicino a dove viveva il ferroviere anarchico ingiustamente accusato della strage di piazza Fontana e morte in Questura a Milano il 15 dicembre 1969. "È la terza volta che la targa, inaugurata in occasione del cinquantesimo anniversario della strage di piazza Fontana insieme a una quercia rossa nel quartiere San Siro, dove Pinelli abitava con la famiglia, è oggetto di voluti atti di vandalismo": ha ricordato il presidente provinciale dell'Anpi Primo Minelli che con l'associazione dei partigiani chiede "al Comune che la targa sia ripristinata al più presto e alle Autorità preposte che siano individuati i responsabili di questo ennesimo ignobile atto, inaccettabile per Milano citta democratica e antifascista".