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Vandalizzata a Gorizia la panchina Lilla contro i disturbi alimentari

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GORIZIA, 08 APR - A pochi giorni dalla sua inaugurazione nel viale centrale dei Giardini pubblici di corso Verdi a Gorizia, in occasione della Giornata nazionale dei disturbi del comportamento alimentare, la panchina Lilla è stata oggetto di un atto vandalico. La targa commemorativa affissa sullo schienale del manufatto - "simbolo di forza, consapevolezza e vicinanza a chi affronta i disturbi del comportamento alimentare", spiega il Municipio - è stata rimossa e portata via. L'iniziativa, voluta per sensibilizzare la cittadinanza "su tematiche spesso ancora circondate da stigma e silenzio", aveva raccolto la partecipazione di istituzioni, operatori sanitari e associazioni del territorio e del Veneto, "uniti - ricorda il Comune - per fare rete e promuovere una cultura della prevenzione, dell'empatia e del supporto". "Di fronte a episodi come questo - fa sapere il Municipio - la risposta non può che essere quella di rafforzare il messaggio: la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare continua, con ancora maggiore determinazione. La Panchina Lilla tornerà a essere un simbolo visibile di attenzione, rispetto e speranza. Perché i segni lasciati da questi gesti non cancellano il valore delle iniziative, ma richiamano tutti a una responsabilità condivisa: quella di formare una comunità più consapevole, inclusiva e attenta al benessere di collettivo".

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