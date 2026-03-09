Vandali contro una tv locale a Padova, 'giornalista terrorista' sul paraurti

PADOVA, 09 MAR - A Padova ignoti hanno vandalizzato un'auto di servizio della televisione locale Telenuovo, parcheggiata in piazza delle Erbe mentre una troupe del TgPadova era impegnata a raccogliere servizi in centro a Padova. Lo ha reso noto la stessa televisione. Sul paraurti posteriore del mezzo è comparsa, vergata con una bomboletta spray nera, la scritta "Giornalista terrorista". La televisione fa sapere che è già stata sporta denuncia e che le indagini sono in corso. Solidarietà a Telenuovo è stata espressa dal presidente del Veneto, Alberto Stefani: "Ogni volta che, in qualsiasi modo, si prende di mira o minaccia il lavoro dei giornalisti, si colpisce tutta la comunità. La libertà di informazione, infatti, non è soltanto un diritto ma è un patrimonio di tutti perché è un pilastro della nostra democrazia". Sulla stessa linea il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, che parla di "atto vile e inaccettabile, di una sconcertante stupidità".