Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Vandali contro una tv locale a Padova, 'giornalista terrorista' sul paraurti

AA

PADOVA, 09 MAR - A Padova ignoti hanno vandalizzato un'auto di servizio della televisione locale Telenuovo, parcheggiata in piazza delle Erbe mentre una troupe del TgPadova era impegnata a raccogliere servizi in centro a Padova. Lo ha reso noto la stessa televisione. Sul paraurti posteriore del mezzo è comparsa, vergata con una bomboletta spray nera, la scritta "Giornalista terrorista". La televisione fa sapere che è già stata sporta denuncia e che le indagini sono in corso. Solidarietà a Telenuovo è stata espressa dal presidente del Veneto, Alberto Stefani: "Ogni volta che, in qualsiasi modo, si prende di mira o minaccia il lavoro dei giornalisti, si colpisce tutta la comunità. La libertà di informazione, infatti, non è soltanto un diritto ma è un patrimonio di tutti perché è un pilastro della nostra democrazia". Sulla stessa linea il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia, che parla di "atto vile e inaccettabile, di una sconcertante stupidità".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PADOVA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario