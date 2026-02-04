Vance, un blocco di Paesi avrà prezzi minimi per i minerali critici

WASHINGTON, 04 FEB - "Stabiliremo prezzi di riferimento per i minerali critici in ogni fase della produzione, prezzi che riflettano il reale valore equo di mercato, e per i membri della zona preferenziale questi prezzi di riferimento fungeranno da soglia minima, mantenuta tramite dazi regolabili per salvaguardare l'integrità dei prezzi": lo ha detto il vicepresidente JD Vance alla ministeriale sui minerali critici in corso a Washington. "Vogliamo eliminare il problema di persone che inondano i nostri mercati con minerali critici a basso costo per penalizzare i nostri produttori nazionali", ha aggiunto, senza nominare la Cina.