Vance, Trump aveva offerto a Maduro diverse vie d'uscita

NEW YORK, 03 GEN - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "ha offerto diverse via di uscita (al Venezuela) ma è stato molto chiaro su un punto: il traffico di droga deve fermarsi e il petrolio rubato deve essere restituito. Maduro ha scoperto che Trump mantiene le sue promesse". Lo afferma il vicepresidente JD Vance plaudendo a coloro che "hanno portato a termine un'operazione davvero impressionante".

NEW YORK

