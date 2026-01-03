Vance, Trump aveva offerto a Maduro diverse vie d'uscita

NEW YORK, 03 GEN - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "ha offerto diverse via di uscita (al Venezuela) ma è stato molto chiaro su un punto: il traffico di droga deve fermarsi e il petrolio rubato deve essere restituito. Maduro ha scoperto che Trump mantiene le sue promesse". Lo afferma il vicepresidente JD Vance plaudendo a coloro che "hanno portato a termine un'operazione davvero impressionante".