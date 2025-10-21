Vance, 'sono molto ottimista che la tregua a Gaza reggerà

WASHINGTON, 21 OTT - "Sono molto ottimista che la tregua a Gaza reggerà". Lo ha detto Jd Vance. "Posso dire con la certezza al 100% che funzionerà? No. Ma le cose difficili si realizzano solo provandoci. Servirà un costante lavoro di supervisione ma sono ottimista", ha insistito il vice presidente americano.