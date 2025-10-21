Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Vance, 'sono molto ottimista che la tregua a Gaza reggerà

epa12470210 US Vice President JD Vance speaks during a media briefing at the US-led Civil-Military Coordination Center (CMCC) at an undisclosed location in southern Israel, 21 October 2025. EPA/ABIR SULTAN
epa12470210 US Vice President JD Vance speaks during a media briefing at the US-led Civil-Military Coordination Center (CMCC) at an undisclosed location in southern Israel, 21 October 2025. EPA/ABIR SULTAN
AA

WASHINGTON, 21 OTT - "Sono molto ottimista che la tregua a Gaza reggerà". Lo ha detto Jd Vance. "Posso dire con la certezza al 100% che funzionerà? No. Ma le cose difficili si realizzano solo provandoci. Servirà un costante lavoro di supervisione ma sono ottimista", ha insistito il vice presidente americano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario