Vance, 'mantenere il cessate il fuoco a Gaza sarà complicato'

epa12421050 US Vice President JD Vance speaks during a press briefing in the James S. Brady Press Briefing Room at the White House in Washington, DC, USA, 01 October 2025. EPA/SAMUEL CORUM / POOL
WASHINGTON, 19 OTT - Il mantenimento della tregua a Gaza "sarà complicato". Lo ha detto il vice presidente americano JD Vance che dovrebbe andare in Israele domani, martedì. "Ci saranno momenti in cui Hamas aprirà il fuoco su Israele. Israele dovrà rispondere, ovviamente", ha aggiunto. "Pensiamo, comunque, che siano le migliori possibilità di una pace sostenibile, ma ci saranno alti e bassi e dovremo monitorare la situazione", ha sottolineato.

WASHINGTON

