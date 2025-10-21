Vance, Hamas deve consegnare le armi

WASHINGTON, 21 OTT - "Hamas deve consegnare le armi". Lo ha detto Jd Vance in Israele. "Affinché' la pace si realizzi dobbiamo essere flessibili", ha aggiunto il vice presidente americano."Il nostro avvertimento ad Hamas è molto chiaro: deve disarmarsi, deve comportarsi bene e i miliziani non devono uccidersi a vicenda e uccidere i propri compatrioti palestinesi. Se Hamas non rispetta queste condizioni sarà annientato", ha dichiarato.