Vance, Hamas deve consegnare le armi

epa12470228 US Vice President JD Vance speaks during a media briefing at the US-led Civil-Military Coordination Center (CMCC) at an undisclosed location in southern Israel, 21 October 2025. EPA/ABIR SULTAN
WASHINGTON, 21 OTT - "Hamas deve consegnare le armi". Lo ha detto Jd Vance in Israele. "Affinché' la pace si realizzi dobbiamo essere flessibili", ha aggiunto il vice presidente americano."Il nostro avvertimento ad Hamas è molto chiaro: deve disarmarsi, deve comportarsi bene e i miliziani non devono uccidersi a vicenda e uccidere i propri compatrioti palestinesi. Se Hamas non rispetta queste condizioni sarà annientato", ha dichiarato.

