Vance, grato al Papa per aver detto di non voler dibattere con Trump

ROMA, 19 APR - "Sono grato a Papa Leone per aver detto questo. Mentre la narrativa dei media alimenta costantemente i conflitti - e sì, disaccordi reali ci sono stati e ci saranno - la realtà è spesso molto più complicata". Così il vicepresidente Usa JD Vance su X commenta le parole con cui il Pontefice ha spiegato che i suoi discorsi non sono da interpretare "come se cercassi di dibattere nuovamente con il presidente Trump, cosa che non è nel mio interesse". Vance ha aggiunto che dal momento che il Papa "predica il vangelo, come deve" questo "inevitabilmente significa che offre le sue opinioni su questioni morali del momento". "Il presidente e la sua intera amministrazione, lavorano per applicare questi principi morali in un mondo caotico. Lui sarà nelle nostre preghiere - conclude Vance riferendosi a Papa Leone - e spero che noi saremo nelle sue".