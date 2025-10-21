Vance è arrivato in Israele
epa12468557 US Vice-President JD Vance attends a meeting between US President Donald Trump and Australian Prime Minister Anthony Albanese in the Cabinet Room at the White House in Washington, D.C., USA, 20 October 2025. EPA/LUKAS COCH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
ROMA, 21 OTT - Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è atterrato all'aeroporto israeliano Ben-Gurion. Lo scrive Haaretz. La visita di due giorni di Vance è stata pensata per garantire che il primo ministro Benjamin Netanyahu non violi il cessate il fuoco e non lanci un'altra offensiva a Gaza, come riportato martedì dal New York Times.
